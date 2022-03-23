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Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

AA - Mutlu Erdem - Güncel
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu ve bir araçtan yol kenarına atıldığını tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

Başkentte yol kenarında erkek cesedi bulundu

AA / Mutlu Erdem - Güncel

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