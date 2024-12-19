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Başkentte Yoğun Sis Etkili Oluyor

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Başkentte gece yarısından itibaren başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürerken, yüksek kesimlerde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı ve sisin akşam saatlerinde yeniden etkili olacağı bildirildi.

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı.

Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sisin akşam yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ile yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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