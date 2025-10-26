Haberler

Başkentte Yerli ve Yabancı Sanatçıların Eserleri Müzayedede Satıldı

Bilkent Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzayede etkinliğinde, 74 tablo sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar, koleksiyonerlerin ve genç sanatçıların eserlerini inceleme ve satın alma fırsatı yakaladı.

Başkentte, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan 74 tablo, düzenlenen müzayede ile satıldı.

Bilkent Sanat Sokağı Özel Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, ressamların eserleri, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzayedeye katılanlar, koleksiyonerlerin ve genç sanatçıların eserlerinin yanı sıra usta isimlerin çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, salondan ve "sessizmuzayede.com" adresinden çevrimiçi katılanlar, eserlere sahip olmak için yarıştı.

Müzayede yöneticisi Rahmi Çöğendez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği her hafta yaptıklarını, amaçlarının yerli ve yabancı eserlerin değerini yükseltmek olduğunu belirtti.

Müzayede olgusunun Türkiye'de yeni geliştiğini kaydeden Çöğendez, "Bunu ciddi ve güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Türk sanatçısını yabancılarla tanıştırmak. Bugün 74 eser satışa çıkacak. İçinde önemli eserler var. Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den birçok sanatçı katılıyor. Yeni nesil sanatçılara önem veriyoruz. Eserlerin orijinal ve özgün olmaları çok önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
