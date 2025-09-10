Haberler

Başkentte Yaya Yolunda Kadın Darp Eden Sürücü Tutuklandı

Ankara'da bir yaya yolundaki kadını darbeden sürücü, mahkeme tarafından 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Başkentte yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
