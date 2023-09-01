Kaçakçılık suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 258 bin liralık malzeme ele geçirildi. 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Başkentte yapılan operasyonda 258 bin liralık malzeme ele geçirildi

ANKARA - Kaçakçılık suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 258 bin liralık malzeme ele geçirildi. 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde dün operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 300 paket bandrolsüz sigara, 25 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 5 paket yabancı bandrollü sarmalık tütün, 47 adet elektronik sigara, 27 adet elektronik sigara cihazı likiti, 25 adet gümrük kaçağı puro, 440 litre (88 bidon) etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgisi bulunan 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.