Ankara'nın Keçiören ilçesinde üç katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri yangını fark ederek binadan çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Başkentte yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Başkentte üç katlı binanın birinci katında çıkan yangında evdekiler son anda kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında üç katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, binadakilerin imkanları ile dışarı çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm evi etkisi altına alan alevler üst katlara sıçramadan müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Dumandan dolayı içeride boğulduk"

Yanan dairede bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten apartman sakini Miray Sezgin Ayvaz, "Evde yatıyordum, odam yangın çıkan eve bakıyor. Babam balkona çıktığında dumanların yükseldiğini görüyor. Mahalledekiler itfaiyeyi aramışlar. O zamana kadar karşı dairemde arkadaşlarım duruyordu, sonra bina tahliye edildi. İçerde arkadaşımın dedesi mahsur kalmıştı, içeri annemle girip kurtarmaya çalıştık ama dumandan dolayı içeride boğulduk. İtfaiye gelip yangında müdahale etti. Yangın arka otoparkta araçlara temas etmeye başladı. Arabaları tahliye ettik" ifadelerini kullandı.