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Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil yandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyreden Sefa Bulut idaresindeki 06 BLT 096 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine yol kenarında duran Bulut, otomobilden inerek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Motoru alev alan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Dumlupınar Çankaya Ankara Güncel Haberler

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