Başkentte yağmur sonrası gökkuşağı oluştu Başkentte etkili olan yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Başkentte etkili olan yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankaralılar o anı telefonlarına kaydetti. Ankara'da ikindi saatlerinde etkili olan yağış sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar ise tedbir alarak yanında şemsiye bulundurdu. Yağış sonrası ise çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansırken Ankaralılar renk cümbüşünü görüntüledi. (Doğukan Gürel - Mehmet Kalay/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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