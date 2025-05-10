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Başkentte Vergi Denetimleri Yapıldı

Başkentte Vergi Denetimleri Yapıldı
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Ankara'da 700 gelir uzmanıyla birçok işletmede gerçekleştirilen vergi denetimlerinde kayıt dışı faaliyetler ve yeni nesil ödeme sistemleri kontrol edildi.

Başkentte 700 gelir uzmanıyla kafeler, restoranlar, pastaneler, fırınlar, kuyumcular, sosyete pazarları, çiçekçiler ve güzellik merkezleri gibi çeşitli işletmelerde vergi denetimleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki saha denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Defterdarı Yüksel Duman başkanlığında, grup müdürleri, vergi dairesi müdürleri ve 700 gelir uzmanıyla il genelinde vergi denetimi yapıldı.

Kafeler, restoranlar, pastaneler, fırınlar, kuyumcular, sosyete pazarları, çiçekçiler ve güzellik merkezleri gibi çeşitli işletmeler nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait görünmeyen POS cihazı olup olmadığına da bakıldı. İşletmelerde mal teslimi veya hizmet ifası işlemlerinde KDV oranlarına, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık belge düzenlenip düzenlenmediği, başkasına ait IBAN'lar üzerinden tahsilat yapılıp yapılmadığı denetlenen hususlar arasında yer aldı.

İşletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasındaki bağlantı, işletmede belge düzenine uygunluk, kayıt dışı işçi durumu, iş yeri kiralık ise kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği hususları da denetimlerde gözden geçirildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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