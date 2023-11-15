Başkentte Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve para ele geçirildi.
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki adreste operasyon düzenlendi.
Toplam 3 kişinin yakalandığı operasyonda, çelik kasa ve hoparlör içerisine zulalanmış halde 233 gram kokain, 769 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza, 2 gram esrar, 1adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, AK-47 tüfeğe ait 2 şarjör,1 tabanca şarjörü, 90 fişek, hassas terazi ve 1130 lira ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel