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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Polatlı Ankara Güncel Haberler

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