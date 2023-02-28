Başkentte uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Polatlı Ankara Güncel Haberler

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