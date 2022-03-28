Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 378 zanlıdan 37'sinin tutuklandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 378 zanlıdan 37'sinin tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 378 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Aramalarda 9,8 kilogram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid ve 700 sentetik ecza ele geçirildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Haberler

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