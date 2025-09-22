Başkentte Trafik Tartışması Kanlı Bitti: 2 Şüpheli Gözaltında
Çankaya'da iki sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, bir sürücü darbedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda dün iki araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden A.E.Y. olay sırasında darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darp olayına karışan kişilerin S.C.K. ve M.A.K. olduğunu belirledi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel