Başkentte trafik kazası sonrası silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Başkentte meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi silahla vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Başkentte maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında yaşanan tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Erbakan Bulvarı'nda, 06 T 2330 ve 06 CHD 208 plakalı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.
Tartışmayı yatıştırmak için araya giren Celal Ç. arbedede silahla yaralandı.
Celal Ç'nin, kimliği henüz belirlenemeyen 06 CHD 208 plakalı aracın sürücüsü tarafından silahla kalçasından vurulduğu, şüphelinin aracına binerek olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Celal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.