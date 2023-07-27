Yurt genelinde artan sıcaklar Başkentlileri bunaltmaya devam ediyor. Termometreler 40 dereceyi görmesine rağmen, Ankaralı vatandaşlar caddeleri boş bırakmadı. Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklara rağmen caddeleri boş bırakmadı.

Başkentte termometreler 40 dereceyi gösterdi

ANKARA Yurt genelinde artan sıcaklar Başkentlileri bunaltmaya devam ediyor. Termometreler 40 dereceyi görmesine rağmen, Ankaralı vatandaşlar caddeleri boş bırakmadı.

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi hayatı olumsuz etkiledi. Hafta başından itibaren etkisini artıran sıcaklık, Ankara merkezinde 40 dereceye kadar ulaştı. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklara rağmen caddeleri boş bırakmadı.

"Bol bol su tüketiyoruz"

Esnaf Murat Kaplan son günlerde artan sıcaklıklarla ilgili olarak, "Hava gayet sıcak. İçerisi döner ateşinden dolayı daha da sıcak oluyor. Ateşin başında zorlanıyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu sıcakta zor yani. Ateşin sıcaklığı olunca daha zor oluyor tabi" ifadelerini kullandı

İşletme sahibi esnaf Hakkı Arslantaş ise döner ateşinden etkilendiklerini söyleyerek, "Yaptığımız iş itibariyle, bulunduğumuz ortamda çok sıcak. İki tane döner ocağımız, bir tane ızgara ocağımız yanıyor. Perişan ediyor bu durum bizi. İllaki etkileniyoruz. Fırsat buldukça dışarıya çıkıyor. Allah büyük bu günlerde geçecek inşallah" dedi.

Taksi şoförü Hüdaver Demirkıran ise şunları söyledi:

"Bunaltıcı bir sıcaklık var. Asfaltın sıcağı, motorun sıcağı, güneşin sıcağı çok kötü yakıyor ortalığı. Şuan aldığımız bir önlem yok. Yapacağımız bir şeyde yok."

Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.