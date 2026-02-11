Haberler

Başkentte örgütlü tefecilik ve yağma operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Jandarma ekipleri, başkentte düzenledikleri operasyonda tefecilik ve yağma suçlarıyla ilişkilendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda birçok malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen örgütlü tefecilik ve yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut, Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde ikamet eden 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 cep telefonu, 19 sim kart, 58 tapu senedi, 7 dolu senet, 55 dolu çek, 50 evrak, 3 vekalet yazısı, 3 ajanda, 10 satış sözleşmesi, 2 banka kartı, 1 flash bellek, 1 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 2 tabanca, 2 şarjör, 271 tabanca mermisi, 16 av tüfeği kartuşu, 3 kılıç, 1 kama, 38 gram altın ele geçirildi.

Zanlıların, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan elde ettikleri değerlendirilen 168 aktif banka hesabı, 39 konut, 12 arsa, 5 imalathane, 33 tarla, 12 dükkan, 9 büro, 20 otomobil, 1 kamyon, 6 kamyonet ve 2 traktöre el konuldu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
