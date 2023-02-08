Başkentte tedaviye alınan depremzedelerin yakınlarını bilgilendirmek için merkez kuruldu
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Deprem bölgesinden Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan depremzedelerin durumuyla ilgili yakınlarının bilgi edinebilmeleri için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu.
Deprem bölgesinden Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınan depremzedelerin durumuyla ilgili yakınlarının bilgi edinebilmeleri için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların Ankara'daki hastanelere sevkleri devam ediyor.
Bu kapsamda afet bölgesinden tedavi için Ankara'ya getirilen depremzedelerin yakınlarının bilgi edinebilmeleri için "Ankara Sağlık İletişim Merkezi" kuruldu.
Merkezin "0312 552 28 80" numarasından kimin hangi hastanede tedavi gördüğü öğrenebilecek.
Kaynak: AA / Güncel