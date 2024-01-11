Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 eser ele geçirildi
Ankara'da yapılan operasyonda, 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi. Operasyon, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.