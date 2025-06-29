Başkentte Tanışma Uygulamalarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

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Ankara'da kadın profilleri üzerinden erkeklerle iletişime geçerek tehdit ve darp yoluyla para tahsilatı yapan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. 'BALKIZ' operasyonunda, mağdurların özel olarak belirlendiği ve fahiş fiyatlarla ödeme yapmaya zorlandığı ortaya kondu.

Başkentte, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp ile para tahsilatı yapan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğince şüphelilere yönelik "BALKIZ" operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu operasyonda, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait alkollü restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri ve ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlendi.

Operasyonda, şüphelilerin, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, nakit, pos cihazı ve doğrudan banka transferleri ile para tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyadan engelledikleri tespit edildi.

"Yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, şüphelilerin rolü gereği mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki şüpheliler tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uyguladığı ve paranın şahıslarca paylaşıldığı belirlendi.

Fiziki ve teknik takipler sonucu toplam 19 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Çıkarılan mahkemede 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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