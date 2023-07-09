Başkentte sürücü köpeğe çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

Ankara'da sahibinin elinden kaçıp yola atlayan köpeğe çarpıp kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi'nde gerçekleşti. Şehit Er Tuncay Altınbaş Parkı'nda sahibinin elinden kaçan köpek, bir anda araçların arasına atladı. Kör noktadan yola atlayan köpeğe seyir halindeki aracın altında kaldı. Kazaya karışan araç ise hız kesmeden yoluna devam etti. Köpeğe çarpıp kaçan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.