Başkentte suç örgütü operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Başkentte esnafa zorla senet imzalattıkları, haksız kazancı eğlence sektörü, galeri ve gıda toptancısı gibi yerlerde işlettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ticari faaliyet adı altında, bölge esnafına kumar oynatarak zorla senet imzalattıkları, bu yolla sağladıkları paraları eğlence sektörü, oto galeri ve gıda toptancısı gibi yerlerde işlettikleri, yasal olmayan yollarla başkalarına ait iş yerlerini ele geçirmeye çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Elebaşılığını Ş.D. ve G.K'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 8 zanlıdan 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 silah, çok sayıda fişek, zorla imzalatıldığı öne sürülen senetlerle sözleşmeler ele geçirildi.

Esnafın can endişesiyle şüphelilerden şikayetçi olamadıkları, bu nedenle bir çok olayın adli mercilere yansımadığı belirlendi.

Zanlıların ticari ilişki adı altında yerleştikleri iş yerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullandıkları ve daha sonra ortaklık adı altında faaliyette bulundukları kişileri darbederek ve silah kullanarak iş yerlerinden zorla çıkarmaya çalıştıkları, bu şekilde bir gıda toptancısını ele geçirdikleri ve işlettikleri, eğlence mekanlarına buradan malzeme temin ettikleri de ortaya çıktı.

Bu arada, suç örgütü üyesi şüphelilerin Keçiören ilçesi Emrah Mahallesi'ndeki bir sokakta gece buluştukları gruba silahlı saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlıların bir kişiye silahla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaşmaları yer aldı.