Ankara'nın Çankaya ilçesinde ana su hattındaki bir borunun patlaması nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşandı. Patlayan borunun onarım çalışmaları devam ediyor.

Başkentte su borusu patladı: Şebeke suyu metrelerce yükseldi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ana su hattındaki bir borunun patlaması nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşandı.

Bugün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Vadisi mevkiinde ana su hattında bir boru patladı. Borudaki patlak nedeniyle tonlarca şebeke suyu dışarı aktı. Metrelerce yükseğe ulaşan şebeke suyu, çevredekilerin ihbarı ile olaya müdahale eden ASKİ ekipleri tarafından kesildi. Edinilen bilgiye göre, patlayan boruda onarım çalışmaları yapılırken birçok mahallede su kesintisi yaşandı. Arıza nedeni ile Karapınar, Hilal, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Naci Çakır, Metin Akkuş, Sancak, Şehit Cengiz Karaca, Büyük Esat, Birlik, Osman Temiz, Ata, Huzur, Kazım Özalp, Yıldızevler ve Güzeltepe Mahallerinde su kesintisi yaşandığı belirtildi.