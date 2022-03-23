Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16- 22 Mart arasında gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Jandarma Asayiş timleri, 16-22 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi gözaltına alındı.