Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler

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Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte son bir haftadaki 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Mart arasında gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 23 şüpheli yakalandı.

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16- 22 Mart arasında gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Jandarma Asayiş timleri, 16-22 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi gözaltına alındı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 22 Mart, Ankara, Güncel, Haberler

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