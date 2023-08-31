Başkentte Son 10 Günde 24 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 18 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da son 10 günde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Operasyonlarda 18 kişi tutuklandı ve 24 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Mağdur vatandaşların zararları da karşılandı.

Başkentte son 10 günde, bazıları kapkaç yöntemiyle olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 18 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkent'te son 10 günde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 1'i çocuk 18 kişi yakalandı, 4'ü kapkaç yöntemiyle olmak üzere 24 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Adli makamlara sevk edilenlerden suça sürüklenen çocuk M.D'nin yanı sıra A.A, M.A, F.Ç, Y.A, A.A. tutuklandı.

Şüphelilerden 2'sinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Ekipler, mağdur vatandaşları 1 milyon 300 bin lira zarara uğratan şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda bulunan 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 matkap, spiral taşı ve 2 bisikleti sahiplerine teslim etti.