Başkentte sivil toplum kuruluşları, engelliler ve aileleri etkinlikte bir araya geldi

Engellilerin sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve engelli aileleri, Dünya Engelliler Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa katılanlar birlikte yemek yedi, sorunlarını dile getirme imkanı buldu.

Burada bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Engelli Hizmetleri ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığını gelecek dönemde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Engelli sayısının bilinenden çok daha fazla olduğunu ifade eden Yavaş, "Sizlerin görüşlerinizi ve bu süreçteki katkınızı çok önemsiyoruz. Elbette özel vatandaşlarımız için katedeceğimiz daha çok mesafe var. Ama unutmayınız ki bu mesafeleri kat etmek ve hayatı sizlere daha da kolaylaştırmak için bizlerde bir irade var. Bizler de sizin yanınızda olmaktan ve sorunlarınızı çözme gayretimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Yavaş, engellilerle ilgili farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.