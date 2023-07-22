Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Egemen T, kendi imkanlarıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Başkentte silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Egemen T, Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Egemen T'nin kendi imkanlarıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlattı.