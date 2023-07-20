Başkentte silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Yüksel A. ağır şekilde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Başkentte bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.

Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.