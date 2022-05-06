Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Dilek C'yi (33) silahla öldürdüğü öne sürülen İdris N. saklandığı adreste yakalandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Dilek C'yi (33) silahla öldürdüğü öne sürülen İdris N. saklandığı adreste yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde, 2 çocuk annesi Dilek C'nin öldürülmesiyle ilgili özel ekip kuruldu.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısının Dilek C'nin bir süre önce ayrıldığı iddia edilen İdris N. olduğunu belirledi.
Keçiören'deki Yayla Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Dilek C. (33), Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü silahla vurularak öldürülmüştü.
AA / Aykut Karadağ - Güncel