Başkentte Şiddetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Başkentte yaşanan sağanak yağış sonrasında bir binaya ait istinat duvarı, yan tarafında bulunan başka bir binanın otoparkına çöktü. Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 2 metrelik istinat duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Edinilen bilgilere göre, yıkılan duvar nedeniyle yan binanın otoparkındaki otomobiller zarar görmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.