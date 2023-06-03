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Başkentte Şiddetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Başkentte Şiddetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Güncel Haberler

Başkentte yaşanan sağanak yağış sonrasında bir binaya ait istinat duvarı, yan tarafında bulunan başka bir binanın otoparkına çöktü. Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 2 metrelik istinat duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Edinilen bilgilere göre, yıkılan duvar nedeniyle yan binanın otoparkındaki otomobiller zarar görmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Başkentte yaşanan sağanak yağış sonrasında bir binaya ait istinat duvarı, yan tarafında bulunan başka bir binanın otoparkına çöktü.

Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 2 metrelik istinat duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Edinilen bilgilere göre, yıkılan duvar nedeniyle yan binanın otoparkındaki otomobiller zarar görmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Ege Güncel Haberler

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