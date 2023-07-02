Başkentte sokak ortasında şiddet gören kadını mahalle sakinleri kurtardı. Şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Başkentte şiddet gören kadını mahalle sakinleri kurtardı

ANKARA - Başkentte sokak ortasında şiddet gören kadını mahalle sakinleri kurtardı. Şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek tarafından sokak ortasında şiddet gören kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli sokağa indi. Duruma öfkelenen mahalleli, kadına şiddet gösteren şahsın elinden sopasını alarak bölgeden uzaklaştırdı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi şahsı gözaltına aldı.