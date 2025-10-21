Başkentte Seyir Halindeki Taksinin Yangını Söndürüldü
Mamak ilçesinde seyir halindeyken alev alan taksi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Başkentte seyir halindeyken alev alan taksideki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mamak ilçesi Akdere Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde seyir halindeki 06 T 1765 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle takside hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Akın - Güncel