Ankara'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın ardından Sıhhıye Kapalı Otopark çevresindeki esnaf, maddi olarak zararlarının büyük olduğunu söyledi.

- Başkentte sel sonrası mağdur esnaf: "3 milyonun üzerinde bir zararımız var"

ANKARA - Ankara'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

Sağanak yağışın ardından Sıhhıye Kapalı Otopark çevresindeki esnaf, maddi olarak zararlarının büyük olduğunu söyledi. Vatandaşların dükkanlarındaki su tahliyesi ise kendi imkanlarıyla devam ediyor.

"Ürünlerim ıslandığı için ucuza satıyorum"

Pazarcı esnafı Murat Bozgül, Yağmurdan dolayı ıslanan kıyafetleri ucuz fiyata sattığını belirterek, "Şu vaziyete bakın, ne yapacak bu millet? Ürünlerim ıslandığı için ucuza satıyorum. Allah hepimize yardım etsin. İkinci el değil bu pazarda ıslanan mallar" dedi.

"Demir kapımız bile eğildi"

Tıbbı ve medikal ürünler satan Tamer Akdemir, sel suların etkisiyle dükkanın içinde rafların hepsinin yıkıldığını ifade ederek, "Malzemelerin çoğu bu halde. Mazgallar suyu taşımadı, olduğu gibi rögarlardan hem dışarıdan hep içeriden su gelerek camımızı patlattı. Demir kapımız bile eğildi. Bütün malzemeler kullanılamaz halde. Maddi olarak 3 milyonun üzerinde bir zararımız var. İtfaiye geldi sonrasında bir daha geleceğiz dediler ama bekliyoruz" diye konuştu.