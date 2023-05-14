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Başkentte seçim renkli görüntülere sahne oluyor

Başkentte seçim renkli görüntülere sahne oluyor

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Başkentliler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye devam ediyor.

Başkentliler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye devam ediyor.

Katılımın yoğun olduğu seçimler, renkli görüntülere de sahne oluyor.

Çankaya İlkokulu'nda oy veren bir baba, kabine kucağındaki bebeğiyle girdi. Oyunu kullanan baba, oy zarfını sandığa bebeğiyle birlikte attı.

Bazı seçmenler ise oy vermeye gelirken, evcil hayvanlarını da yanında getirdi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milletvekili Çankaya Güncel Haberler

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