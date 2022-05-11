Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'nın Mamak ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 06 DP 2190 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu Kıbrıs Mahallesi'nde ilerlerken şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonu kaldırmak üzere çalışma başlatıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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