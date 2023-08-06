Başkentte sahipsiz köpekler 5 koyunu telef etti

ANKARA - Başkentte bir ağıla giren sahipsiz köpekler 5 koyunu telef etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Oyumiğde mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mustafa Karaoğlu'nun evinin bahçesindeki ağıla gece saatlerinde giren sahipsiz köpekler koyunlara saldırdı. Başıboş köpekler, Karaoğlu'nun ağılında bulunan 6 koyunundan 5'ini telef ederken buzağı ve tavuklara dokunmadı.

Ağılından gelen seslerin çoban köpeklerinden geldiğini zanneden Karaoğlu, durumu sabah saatlerinde hayvanlarını sağım için çıktığında fark ettiğini söyledi.

"Köpekler yüzünden bahçemdeki avluya çıkaramıyorum"

Köylerinde çok fazla sahipsiz köpek olduğunu dile getiren Karaoğlu, "Köpekleri yol kenarlarına atıyorlar, onlarda aç kalınca ya koyunlara ya hindilere ya da tavuğa saldırıyor. Benim kümesimde 100 tane tavuğum var. Köpekler yüzünden bahçemdeki avluya çıkaramıyorum. İnsanlar köpeklere bakamıyor, getirip bizim köyümüze bırakıyorlar. Hayırsever vatandaşlar da yol kenarlarına ekmek, et bırakınca yol kenarlarına diziliyorlar. Gerekirse insanlara da saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Köpekleri avlu içinde görmeseydim kurt boğup gitmiş zannederdim"

Ağılındaki koyunlardan 5'ini kesip çevreye zarar vermemesi için toprağa gömdüklerini belirten Karaoğlu, "Koyunlar, sırtlarından, boyunlarından, bacaklarından yaralanmışlardı. Eğer köpekleri avlu içinde görmeseydim kurt boğup gitmiş zannederdim. Fakat kurtlar boğazlayıp atar bu şekilde parçalamaz. Ağıla giren köpeklerin ikisi de küpeliydi. Köylümden 11 tane koyun almıştım, 5'ini dağıtmıştım. Köpeklerde 5'ini telef etti" diye konuştu.

"Bu köpekler toplatılsın"

Hem kendi can sağlığından hem de hayvanlarının can sağlığından tedirgin olduğunu aktaran Karaoğlu, "Belki köpekler yine gelecek, bu sefer buzağılarımı da yiyecek. Buradan devlete seslenmek istiyorum. Bir kanun çıkarılsın bu köpekler toplatılsın. Belediyenin yeri çok. Belli bir alan çevrilsin, orada beslensin. Biz hayvanlarımızı sokak köpekleri yüzünden dışarı çıkaramıyoruz. Saldırıyorlar, hayvanlar aç" dedi.