Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor (1) - Haberler

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Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor (1)

AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

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