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Başkentte sağanak etkili oluyor

Başkentte sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde trafiği etkiledi.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde trafiği etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç trafiğinde kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda bekledi.

Bazı ilçelerde ise kısa süreli dolu etkisini gösterdi.

Ayrıca bir kişinin yağış sırasında GMK Bulvarı'ndaki metro durağının önünde ıslanan köpeği hırkasıyla kurulaması görüntülere yansıdı.

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Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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