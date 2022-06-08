Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (7) Dikmen bölgesindeki yoğun yağış Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Dikmen bölgesindeki yoğun yağış Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (7) AA / Serap Aydın - Güncel Ankara su Güncel Haberler

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