Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Haberler

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Başkentte sağanak etkili oldu (7)

AA - Serap Aydın - Güncel
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Dikmen bölgesindeki yoğun yağış Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Dikmen bölgesindeki yoğun yağış

Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (7)

AA / Serap Aydın - Güncel

Ankara su Güncel Haberler

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