Başkentte sağanak etkili oldu (7) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (7)
AA - Serap Aydın - Güncel
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Dikmen bölgesindeki yoğun yağış Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Dikmen bölgesindeki yoğun yağış
Dikmen Caddesi'nde etkili olan yağış ve su taşkınları
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (7)
AA / Serap Aydın - Güncel