Başkentte sağanak etkili oldu - Haberler

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Başkentte sağanak etkili oldu

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Ankara'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

Sürücüler, bu baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara, su, Güncel, Haberler

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