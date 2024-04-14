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Başkentte Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu

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Başkentteki şehirler arası yollarda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenleri taşıyan araçlar, Ankara'nın girişlerinde ve ana yollarında yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğunun arttığı, uzun araç kuyruklarının oluştuğu dikkati çekiyor.

Trafik ekipleri, şehrin girişlerindeki denetim noktalarında da görevlerini sürdürüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca, tatil dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için 05.00'ten itibaren gıda, çiçek, ilaç ve akaryakıt taşıyanlar dışındaki kamyon, tır ve çekicilerin İstanbul'un yanı sıra Ankara'daki kara yollarında da seyirlerine izin verilmiyor.

Gıda, çiçek, ilaç ve akaryakıt taşıyan kamyon, tır ve çekicilerin, mümkün olduğunca ana arterler dışındaki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde seyirlerine izin veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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