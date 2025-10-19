Haberler

Bakan Yerlikaya: 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sincan'da polislerin 'dur' ihtarına uymadan kaçan motosiklet sürücüsü R.E.İ'nin yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını duyurdu. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Yerlikaya, 'dur' ihtarına uymamanın trafik güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Sincan'da polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü R.E.İ'nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını belirtti.

"Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı." ifadesini kullanan Yerlikaya, R.E.İ'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandığını aktardı.

Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, söz konusu motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün geri alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı? 'Dur' ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

Trafik kurallarını hiçe sayarak "dur" ihtarına uymamanın hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymak olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşlardan, trafik güvenliğini hiçe sayan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, "Biz gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
