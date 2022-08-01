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Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı

Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

 - Güncelleme:

Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

İtfaiye Sincan Ankara Güncel Haberler

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