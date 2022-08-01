Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi. Güncel AA / İsmet Karakaş İtfaiye Sincan Ankara Güncel Haberler

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