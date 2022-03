Başkentte "Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" açıldı

ANKARA (AA) - Alkol ve madde bağımlılarının yatarak tedavi edilebilmeleri ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla "Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Lokman Hekim Üniversitesi, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla ortak mücadele için iş birliği yaptı.

Bu kapsamda, Temelli'de atıl durumda bulunan 20 bin 485 metrekare alana sahip bir bina, Büyükşehir Belediyesince yenilendi ve "Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" adını aldı.

Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirileceği merkez, 25 yıl, Lokman Hekim Üniversitesi tarafından işletilecek.

Merkezde alkol ve madde bağımlıları yatarak tedavi olabilecek, hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilerek sosyal hayata uyum sağlamaları kolaylaştırılacak.

"Buraya hep birlikte sahip çıkacağız"

Açılış töreninde konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, merkezin açılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, bu alanda başka çalışmalarının da bulunduğunu aktardı.

Alanı Lokman Hekim Üniversitesine tahsis etmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şahin, "Buradaki amaç, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele etmek ve bağımlılığa giden yolları tıkayabilmek. Özellikle genç nüfusun bu konuda uyarılması, farklı eğitim ve uğraşı alanlarına sevk edilmesi ve topluma yararlı bireyler olması amaçlanmakta. Buraya hep birlikte sahip çıkacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu da projenin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 projesi arasında yer aldığını belirterek, göreve geldikleri gün itibarıyla "Başkentte her can değerli" şiarıyla hareket ettiklerini, toplum sağlığına zarar veren her türlü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadeleyi önemsediklerini kaydetti.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelenin, kamu, özel sektör ve sivil toplum gibi birçok paydaşın çabasını gerektirdiğini ifade eden Taşkınsu, bağımlı bir kimsenin, bu merkezlerde yaşamını geri kazanacağına ve uyuşturucudan uzak bir yaşam süreceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ise bir bağımlıyı, bir maddeden arındırmaktan ziyade aynı zamanda topluma kazandırabilmenin de önemli olduğuna işaret ederek, projenin Türkiye'ye örnek olacağını bildirdi.

Açılış töreninin ardından Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Polat ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan'ın katılımıyla "Bağımlılık" başlıklı panel düzenlendi.