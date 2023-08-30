Başkentte Otomobilin Bagajında 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
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Ankara'da yapılan operasyonda, İstanbul'dan Ankara'ya sevk edileceği ihbar edilen bir otomobilin bagajında hoparlör boşluklarında saklanmış 1 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Başkentte bir otomobilin bagajındaki hoparlör boşluklarında 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G'nin kullandığı plakası belirtilmeyen otomobili takibe aldı.
Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada hoparlör boşluklarına saklanmış 1 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.