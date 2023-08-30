Başkentte Otomobilin Bagajında 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ankara'da yapılan operasyonda, İstanbul'dan Ankara'ya sevk edileceği ihbar edilen bir otomobilin bagajında hoparlör boşluklarında saklanmış 1 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.