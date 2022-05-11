Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde T.A'nın kullandığı 06 CBB 394 plakalı otomobil ile L.K. idaresindeki 06 CBD 615 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Altındağ, Otomobil, Bayram, Ankara, Güncel, Haberler

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