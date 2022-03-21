Başkentte otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı
AA - Aykut Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı.
ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otobüse arkadan çarpan dolmuştaki 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 J 1088 plakalı Hoşdere- Kızılay hattında çalışan dolmuş, Ömür Sokak'ta park halindeki 06 C 6171 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.