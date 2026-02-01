Haberler

Ankara'da araç çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da otomobil hırsızlığı ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucu 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları araçları parçalayıp iç aksamlarını sattıkları ve geri dönüşüm tesisinde yok ettikleri tespit edildi.

Başkentte araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentteki oto hırsızlıklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 8 şüphelinin çaldıkları araçları aynı gün içinde parçaladıkları, iç aksamlarını sattıkları ve boş araçları geri dönüşüm/hurda tesisinde preslettikleri tespit edildi.

Zanlıların çaldıkları araçların kısa sürede izini kaybettirmek amacıyla organize ve planlı hareket ettikleri, sevkini çekiciyle gerçekleştirerek bu araçları tamamen yok ettikleri belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, adresleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

