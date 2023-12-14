Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan genç kurtarıldı

Çankaya Belediyesi ekipleri, okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever'i kurtardı. Köpekler, belediye ekipleri tarafından yakalandı ve barınaklara götürüldü.

Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan ve öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarılan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever'in yaralandığı bölgedeki köpekler belediye ekiplerince yakalandı.

Çankaya Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever'in köpek saldırısına uğradığı okulun önünde sabah erken saatlerde çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara götürdü. Köpeklerin, veteriner hekim tarafından gerekli kontrol ve aşılarının yapılmasından sonra belediyeye ait hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

Okulun yanındaki inşaatta çalışan İsa Şahin de bölgedeki sahipsiz köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Şahin, "Biz 6 aydır burada çalışıyoruz, hepimizi rahatsız ediyor. Köpekler hem öğrencilere hem de öğretmenlere saldırdı." dedi.