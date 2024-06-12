Üye Girişi
Haberler

Başkentte metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Başkentte metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'ndeki Atakule'nin karşısında bulunan 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddede trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Fikret Özlek, 4 yıldır boş olan binaya girip çıkanlardan rahatsız olduklarını ifade ederek, buna çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme İtfaiye Çankaya Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete Temmuz 2. ara zam gelecek mi 2024? 12-13 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Dallas Mavericks Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 13 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?
Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title