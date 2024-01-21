Başkentte metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Çankaya ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Başkentte metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'ndeki bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.